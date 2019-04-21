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Sri Lanka'daki terör saldırısına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kilise ve otelleri hedef alan, 185 kişinin öldüğü ve 469 kişinin yaralandığı terör saldırısına kabine üyeleri tepki gösterdi

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan ve 185 kişinin öldüğü, 469 kişinin yaralandığı terör saldırısına Türkiye'den tepki gösterildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan, Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nı kutlayan insanlara yapılan terör saldırılarını kınadı.

Gül, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve tüm Sri Lanka halkının acısını paylaştığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sri Lanka'da gerçekleşen saldırıların terörün gerçek yüzünü gösterdiğini belirten Selçuk, "Ülkemizde Kandil günü gerçekleşen saldırılar, Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nda gerçekleşti. Hiçbir kutsala saygısı olmayan terörü lanetliyor, Sri Lanka halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Terörün dini, dili, milleti olmaz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter'daki paylaşımında, Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında düzenlenen hain terör saldırılarını kınadı.

Sri Lanka halkına başsağlığı dileyen Selçuk, "Terörün dini, dili, milleti olmaz." ifadesine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise Twitter'dan, hiçbir halkın inandığı değerler üzerinden saldırıya uğramayı hak etmediğine vurgu yaptı.

Ersoy, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı kutlamaları sırasında inançlarını masumca yaşamaya çalışan insanları hedef alan aynı kör zihniyetin hain terör saldırısını kınıyorum. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyorum." paylaşımında bulundu.

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