Sri Lanka'daki terör saldırısına tepkiler

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan ve 185 kişinin öldüğü, 469 kişinin yaralandığı terör saldırısına Türkiye'den tepki gösterildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan, Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nı kutlayan insanlara yapılan terör saldırılarını kınadı.

Gül, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve tüm Sri Lanka halkının acısını paylaştığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sri Lanka'da gerçekleşen saldırıların terörün gerçek yüzünü gösterdiğini belirten Selçuk, "Ülkemizde Kandil günü gerçekleşen saldırılar, Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nda gerçekleşti. Hiçbir kutsala saygısı olmayan terörü lanetliyor, Sri Lanka halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Terörün dini, dili, milleti olmaz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter'daki paylaşımında, Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında düzenlenen hain terör saldırılarını kınadı.