Stajyer avukat Berrin, cam silerken 4’üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Akça’nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Burada otopsi işlemleri tamamlanan Akça’nın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA/İHA)





