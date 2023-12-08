Starbucks'a girip vatandaşlara küfretti! Yetmedi bir de polise saldırdı

İsrail'i protesto etmek için kahve zinciri markalara ve orada oturan vatandaşlara yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Niğde'de yaşandığı öne sürülen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir kişi Starbucks'a girerek orada kahve için vatandaşlara hakaretler etmeye başladı. Kendini kaybeden saldırganı tutmak için araya birkaç vatandaş geldi.

"ALLAHSIZ, KİTAPSIZLAR"

Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen vatandaşlar, saldırganın hareket alanını daraltmaya çalışırken protestocunun, 'Allahsız, kitapsızlar' diye bağırdığı görüldü.

Ortalık sakinleştirmeye çalışan vatandaşların saldırgana, "Kadına el kaldıramazsın. Herkesin kendi özgür iradesi var. Sen burada kimi suçlayabilirsin." dediği görüldü.

POLİS GELDİ, YİNE DURMADI

Çevredekilerin şikayeti üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler saldırganı alarak kafenin dışına çıkardı.

Burada da rahat durmayan saldırgan polis tokat attı. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda polisler saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.







