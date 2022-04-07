Starbucks Kahve Zammı! Starbucks kahvelerine zam mı geldi? Starbucks kahveleri ne kadar oldu?

Dünyanın sevilen kahve zinciri Starbucks zam haberi ile gündeme geldi. Starbucks kahvelerine zam yaptı. Starbucks'ın müdavimlerine göre ürünler yaklaşık yüzde 25 oranında zamlandı. Starbucks müşterileri bu duruma sosyal medyadan attıkları mesajlarla isyan etti. İşte Starbucks zam fiyatlarına dair merak edilen detaylar!

STARBUCKS KAHVELERİNE ZAM MI YAPTI?

Starbucks kahvelerine zam yaptı haberi ülke gündemine düştü. Türkiye'de kahve fiyatlarını bugüne kadar artırmayan Starbucks, müşterilerinin paylaşımlarına göre ürünlerine 7 Nisan 2022 Perşembe yani bugün itibariyle zam yaptı. Starbucks tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şubelere giden müşterilerin verdiği bilgilere göre ürünlerin fiyatları yaklaşık %25 oranında zamlandı. Starbucks'tan herhangi resmi bir açıklama gelmezken, yeni zamlar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ekşisözlük'te de konu "7 Nisan Starbucks zammı" başlığıyla gündem oldu.

STARBUCKS ZAMLI KAHVE FİYATLARI

Bazı ürünlere gelen zamlar şu şekilde:

Cool Lime (Küçük): 30 TL

Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

