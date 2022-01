Starlink ağı tamamlanıyor: SpaceX yine başardı! Falcon 9 roketiyle 49 uydu daha uzayda

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, yörüngeden yeryüzüne internet hizmeti sağlamayı amaçlayan Starlink uydu ağını tamamlamak için çalışıyor. ABD'li havacılık şirketi, şimdi 49 Starlink uydusunu uzaya taşıyan iki aşamalı Falcon 9 roketinin görevini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Florida açıklarındaki Atlantik Okyanusu'na iniş yaptığını duyurdu.

SpaceX'in Twitter hesabından, roketin ilk aşamasının fırlatmadan 9 dakika sonra Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış SpaceX drone gemisine temas ettiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/HxtyPBsvYp