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Starlink ağı tamamlanıyor: SpaceX yine başardı! Falcon 9 roketiyle 49 uydu daha uzayda

20.01.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li havacılık şirketi SpaceX, yine Falcon 9 roketi ile birlikte Starlink uydu görevine çıktı. 49 Starlink uydusunu uzaya taşıyan iki aşamalı Falcon 9 roketi, görevini başarıyla gerçekleştirdi. Roket, daha sonra Florida açıklarındaki Atlantik Okyanusu'na iniş yaptı.

Starlink ağı tamamlanıyor: SpaceX yine başardı! Falcon 9 roketiyle 49 uydu daha uzayda

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, yörüngeden yeryüzüne internet hizmeti sağlamayı amaçlayan Starlink uydu ağını tamamlamak için çalışıyor. ABD'li havacılık şirketi, şimdi 49 Starlink uydusunu uzaya taşıyan iki aşamalı Falcon 9 roketinin görevini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Florida açıklarındaki Atlantik Okyanusu'na iniş yaptığını duyurdu.

SpaceX'in Twitter hesabından, roketin ilk aşamasının fırlatmadan 9 dakika sonra Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış SpaceX drone gemisine temas ettiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Falcon 9'un ikinci aşamasının hedefine doğru ilerleyerek, 49 uyduyu fırlatmadan yaklaşık 15 dakika sonra yörüngeye yerleştirdiği bilgisi de daha sonra teyit edildi.

Starlink

Bu görev sonucunda Falcon 9 roketi, 10. defa başarılı şekilde fırlatılmış ve yere iniş yapmış oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU GRİZU-263A'YI TAŞIMIŞTI

Türk gençlerinin geliştirdiği ve 2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1. olan "Grizu-263A" isimli mini uydu da "Türkiye'nin ilk cep uydusu" olarak Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Son görevle birlikte Starlink projesine ait uydu sayısını 2 binin üzerine çıkaran SpaceX, toplamda 12 bin uydu fırlatma iznine sahip.

(AA)

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