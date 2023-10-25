Steam'den 'Türkiye' kararı! O tarihten itibaren TL değil, dolar kullanılacak

Steam, yaptığı açıklamada, Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazasının dolar kullanmaya başlayacağını duyurdu. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatların eşlik edeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"20 Kasım'dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye'deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız: "LATAM-USD" (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve "MENA-USD" (bu bölgeye Türkiye dâhildir)."

"Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor."

Yapılan açıklamaya göre 20 Kasım 2023'te, Steam cüzdanınızın mevcut bakiyesi o günün kuruyla dolara dönüştürülecek.

ABONELİKLER NE OLACAK?

Steam'de Arjantin Pesosu veya Türk Lirası cinsinden devam eden bir aboneliği olan müşterilerin mevcut abonelik süreleri sona erdikten sonra otomatik bir şekilde sona erecek. Kullanıcılar, hesabının abonelik yönetimi sayfasına giderek aboneliğini dolar cinsinden devam ettirebilecek.





