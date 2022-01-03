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Steam eş zamanlı kullanıcı rekoru kırdı

03.01.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valve Corporation tarafından geliştirilen dijital oyun dağıtım platformu Steam, yeni yılın ilk günlerinde 27 milyon 942 bini aşan eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekor daha kırdı.

Steam eş zamanlı kullanıcı rekoru kırdı

Steam, oyuncuların yakından tanıdığı bir platform. Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Valve Corporation tarafından geliştirilmiş platform, son zamanlarda pandeminin gölgesinde gerçekleşen eş zamanlı kullanıcı sayısı istatistikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda yeni bir rekor var.

STEAM 2022'İN BAŞINDA REKORA İMZA ATTI

Steam, 2 Ocak 2022'de kendi eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırdı. Platformda eş zamanlı kullanıcı sayısı 27.9 milyonu aştı.

Steam

SteamDB'ye göre platform, rekora 27.942.036 eş zamanlı kullanıcı sayısı ile ulaştı. Steam'in rekoru kırdığı esnada oyunda olan oyuncu sayısı ise 8.219.950 olarak ifade edildi.

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KOVID-19 ETKİSİ

Steam'in yükseliş eğilimi, iki yıl önce, dünyanın Kovid-19'in etkisine girmeye başladığı Ocak 2020'de başlamıştı.

Dünya çapındaki Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle insanların evde daha çok vakit geçirmeye başlamasının Steam'in rekor kırmasında etkili olduğu düşünülüyor.

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