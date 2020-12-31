Stent uygulaması hakkında tüm merak edilenler

Stentler, tıpta genel olarak kalbe giden koroner damarları optimize etmek amacıyla kullanılan yapay araçlardır. Küçük boyutlarına rağmen muazzam çözüm odaklı olan bu araçlar, hastalar açısından adeta hayat kurtarıcıdır. Stent nedir, neden yapılır, stent çeşitleri nelerdir, kimlere uygulanır, riskli midir ve uygulamadan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir gibi sorularınıza yanıt bulabileceğiniz tüm cevapları bu yazımızda sizler için derledik.

Stent Nedir? Kimlere Uygulanır?

Genel olarak kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklığı gidermek için kullanılan stent, silindir şeklinde tel bir kafesten oluşur. Metal ya da polimerden yapılan ve tükenmez kalem ucunu andıran bu esnek kafeslerin damar içi uygulamaları, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra beyin ve böbrek yolunda tıkanıklık yaşayan kişiler için de başvurulan tedavi yöntemlerinden biridir.

Ölüm riski yüksek olan hastalıkların tedavisinde hayat kurtarıcı niteliğinde olan stentler kasıktan, koldan ya da bilekten lokâl anestezi eşliğinde uygulanır. Kardiyoloji uzmanlarının yer aldığı operasyonlar 30 dakika ila 120 dakika arasında gerçekleşir. Cerrahi olmayan bu müdahale göğüs ağrısı çeken, nefes darlığı yaşayan, yüksek tansiyonu, şeker hastalığı, yüksek kolesterolü ya da genetik yatkınlığı olan kişilerde kalp damarlarında daralma görülmesi halinde hekim tarafından karar verilerek uygulanabilir. Bunların yanı sıra kalp krizi teşhisiyle hastaneye başvuran kişilere anjiyoda stent takılması da sıkça yaşanan durumlardan biridir.