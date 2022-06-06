HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır'

Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır'

06.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yıl önce 76 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, bilimsel çalışmalarının yanında geride birçok farklı başlıkta söylediği ünlü sözleri ile de hatırlanacak.

Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır'

4 yıl önce 76 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, bilimsel çalışmalarının yanında geride birçok farklı başlıkta söylediği ünlü sözleri ile de hatırlanacak.

Konuşma yetisini büyük ölçüde yitirmiş olması nedeniyle Hawking, bu sözleri ünlü ses sentezleyicisi aracılığıyla aktarmıştı.

İşte evrenin varoluşu hakkındaki sorulardan, ünlü olmanın negatif taraflarına, Hawking'in akılda kalacak sözleri:

Kara delik hakkında:

"Einstein, 'Tanrı zar atmaz' derken hatalıydı. Kara deliklerin varlığı, Tanrı'nın yalnızca zar atmakla kalmadığını, bu zarları göremeyeceğimiz yerlere atarak bizi şaşırttığını da gösteriyor" - Zamanın ve Uzayın Doğası kitabı, 1996

Evrenin neden varolduğu sorusuna ilişkin:

"Eğer bunun cevabını bulursak, bu insan mantığının da nihai zaferi olur ki bununla birlikte Tanrı'nın aklını da anlayabiliriz." - 'Zamanın Kısa Tarihi' kitabı, 1988

Ticari başarı hakkında:

"Kitaplarımın, havalimanlarındaki kitapçılarda satılmasını istiyorum" - 'New York Times röportajında, 2004

Ünlü olmak hakkında:

"Ünlü olmamın kötü yanı, tanınmadan dünyada herhangi bir yere gidemiyor olmam. Siyah güneş gözlüğü ve peruk takmam yeterli değil. Tekerlekli sandalye beni ele veriyor" - Bir İsrail televizyonundaki röportajından, Aralık 2006

Dünyanın kusurlu oluşu üzerine:

"Kusurluluk olmasaydı, ben ve siz varolamazdınız", Discover Channel'da yayınlanan televizyon programından, 2010

Ötenazi hakkında:

"Eğer istiyorsa kurbanın kendi hayatına son verme hakkı olmalı. Ama ben bunun büyük bir hata olacağı kanısındayım. Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün, her zaman başarılı olacak bir yol vardır. Hayat varsa, umut da vardır." - Çin'de bir yayın organına verdiği röportajdan, 2006

Stephen Hawking

İnsanlarla uzaylıların temas etme olasılığı hakkında:

"Bunun bir felaket olacağı düşüncesindeyim. Muhtemelen dünya dışı varlıklar bizden çok ileride olacaklardır. Gezegenimizde, gelişmiş ırkların daha az gelişmiş olanlarla buluşmalarının tarihi çok iç açıcı değil. Üstelik bunlar aynı türdüler. Bence dikkat çekmememiz gerek." - The National Geographic Channel'da yayımlanan bir programdan, 2004

Motor nöron hastalığı tanısı hakkında:

"21 yaşına geldiğimde beklentilerim sıfıra inmişti. Ondan sonra olan her şey bonus oldu" - 'New York Times röportajından, 2004

Ölüm hakkında:

"Son 49 yıldır erken bir ölüm olasılığı ile birlikte yaşadım. Ölümden korkmuyorum ama ölmek için acele de etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey var." - Guardian gazetesindeki röportajdan, Mayıs 2011

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracı dehşet saçtı... Tartışmada kan aktı!Kiracı dehşet saçtı... Tartışmada kan aktı!
25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...
Herkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklamaHerkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Otobüste genç kızın gizlice fotoğrafını çekerken yakalanmıştı! Akılalmaz savunma

Otobüste genç kızın gizlice fotoğrafını çekerken yakalanmıştı! Akılalmaz savunma

İlginizi Çekebilir

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.