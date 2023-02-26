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Stilist son 8 yılın en çirkin moda trendini açıkladı! Kullanımı giderek artıyor...

26.02.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene ortaya çıkan yeni trendler başlarda yadırgansa da kolayca benimsenip uygulanmaya başlanıyor. Bazı trendler görünümdense işlevsel özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ancak hayatımızı kolaylaştıran bazı ürünler kötü görünümlere sebep olabiliyor. Bir stilist son 8 yılın en çirkin moda trendini açıkladı.

Stilist son 8 yılın en çirkin moda trendini açıkladı! Kullanımı giderek artıyor...

Giydiğimiz kıyafetler ve kullandığımız aksesuarlar bambaşka bir görünüm sağlayabiliyor. Aksesuarlar kombinlerimizi renklendirmek ve zenginleştirmek için kullanılıyor. Ancak kullanılan bazı aksesuarlar kombinin çok daha kötü görünmesine sebep olabiliyor. Stilist Caitlin Jaymes, sosyal medya hesabında doğru kombinlerin nasıl yapılması gerektiğini paylaşıyor.

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Caitlin Jaymes'ın son yayınladığı video sosyal medyada büyük tepki topladı. Jaymes, en kötü moda trendi olduğunu düşündüğü aksesuarın akıllı saatler olduğunu paylaştı. Yayınladığı videoya “2015'ten bugüne kadarki en çirkin moda akımı?" yazdı.

Madison Beer ve Harry Jowsey gibi ünlülerle çalışmış olan Los Angeles merkezli moda uzmanı, teknoloji şirketlerinin saatleri modaya uygun olabilecek şekilde tasarlayabileceklerini belirterek bu konuda fikirlerinin tartışmalara neden olacağını söyledi.

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Kullanılan akıllı saatlerin moda amaçlı kullanılmasalar bile şık görünmeleri gerektiği belirten Jaymes, insanların resmi etkinliklerde onları takmasının "aklını başından aldığını" da sözlerine ekledi. Bu görüşü destekleyen bir takipçisi "Onları düğün partilerinin, aile fotoğraflarının, nişan fotoğraflarının vb. fotoğraflarında görmek beni deli ediyor." dedi.

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