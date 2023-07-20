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Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı! Yakalama kararı çıkartıldı

20.07.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verdi.

Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı! Yakalama kararı çıkartıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Türkiye büyükelçiliği önünde 21 Ocak’ta 2023 tarihinde kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’i yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde Danimarkalı Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden "ifade alınmasına yönelik yakalama" kararı talep etti.

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Talebi değerlendiren mahkeme, Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Kur'an-ı Kerim

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