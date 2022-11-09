HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Stoltenberg: “Bildiğimiz şey, Rusya’nın geri itildiği”

Stoltenberg: “Bildiğimiz şey, Rusya’nın geri itildiği”

09.11.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın Herson kentinden geri çekilmesine ilişkin, “Duyuruyu gördük ama tabii ki bekleyip sahada neler olacağını göreceğiz. Bildiğimiz şey, Rusya’nın geri itildiği” dedi.

Stoltenberg: “Bildiğimiz şey, Rusya’nın geri itildiği”

İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşmenin ardından Başbakanlık konutu önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna’yı desteğin devam etmesi gerektiğini aktaran Stoltenberg, “Putin Ukrayna’da kazanırsa, bu Ukraynalılar için bir felaket olur ama aynı zamanda bizi daha savunmasız hale getirir. Çünkü o zaman Başkan Putin’e ve diğer otoriter liderlere gidecek mesaj, acımasız askeri güç kullanarak hedeflerine ulaşabilecekleri olacaktır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal ederken birkaç büyük hata yaptığını aktaran Stoltenberg, Putin’in Ukraynalıların cesaretlerini, savaşma, kendi ülkelerini koruma kararlılıklarını küçümsediğini ve NATO müttefiklerini hafife aldığını açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Herson kentinden çekilme kararını değerlendiren Stoltenberg, “Duyuruyu gördük ama tabii ki bekleyip sahada neler olacağını göreceğiz. Bildiğimiz şey, Rusya’nın önce kuzeyden Kiev çevresinden geri itildiği. Sonra doğuda Harkov civarında ve sonra aslında yavaş yavaş Ukraynalıların Rus kuvvetlerini güneyde de Herson çevresinde nasıl geri püskürtebildiğini görüyoruz” diye konuştu.

Ukraynalıların daha fazla Ukrayna bölgesini özgürleştirebildiğini görmenin cesaret verici olduğunu aktaran Stoltenberg, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kazandığı zaferler, cesur Ukraynalı askerlere aittir. Ancak elbette Birleşik Krallık’tan, NATO müttefiklerinden ve ortaklarından aldıkları destek de çok önemli” dedi.

RUSYA, HERSON'DAN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya, Ukrayna’dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden askerlerini geri çekme kararı almıştı. Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya sunduğu raporda, Herson bölgesine Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Dnipyer Nehri’nin sol yakasında savunma hattı oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız” demişti.
Surovkin’in sunduğu rapor sonrasında Şoygu ise, geri çekilme teklifini kabul etmiş, "Birliklerin geri çekilmesine başlayın, silahların ve teçhizatların sevkiyatı için tüm güvenlik önlemleri alın" ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ açıkladı! Kovid-19 ölümlerinde yaklaşık yüzde 90 düşüş varDSÖ açıkladı! Kovid-19 ölümlerinde yaklaşık yüzde 90 düşüş var
Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler! Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!
Facia adeta "Geliyorum" demiş! Tam 355 alarm...Facia adeta "Geliyorum" demiş! Tam 355 alarm...
Anahtar Kelimeler:
Jens Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay

Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay

İlginizi Çekebilir

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.