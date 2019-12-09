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Stoltenberg-Borell basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:30 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "ABD, Kanada, Norveç ve Türkiye gibi müttefikler ittifaka kilit katkılar sağlıyor. Brexit sonrasında NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek" - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell: - "AB'nin savunma alanında attığı adımlar NATO'ya alternatif olamaz. Güvenliği sağlamak için iş birliği ve ortaklar olarak birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Kanada, Norveç ve Türkiye gibi müttefiklerin ittifaka kilit katkılar sağladığını belirterek, Brexit sonrasında NATO savunma harcamalarının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan ülkelerden geleceğini söyledi.

Stoltenberg ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO ve AB'nin birlikte hareket ederek çok daha fazla başarı kaydedeceğine dikkati çeken Stoltenberg, ittifakın AB'nin savunma alanındaki girişimleri desteklediğini ifade etti.

Stoltenberg, "AB ve NATO her zaman birbirini tamamlamalı, hiçbir zaman rakip olmamalı." diye konuştu.

AB üyesi olmayan NATO üyelerinin Avrupa güvenliğine ciddi katkı sağladığını vurgulayan Stoltenberg, "ABD, Kanada, Norveç ve Türkiye gibi müttefikler ittifaka kilit katkılar sağlıyor. Brexit sonrasında NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek. Söz konusu Avrupa savunması olduğunda AB, NATO'nun yerini alamaz." ifadesini kullandı.

- "NATO, Avrupa savunmasının temel taşı olmaya devam edecek"

Borell ise NATO'nun dünyadaki en güçlü askeri ittifak olduğunun altını çizerek, NATO'nun, Avrupa savunmasının temel taşı olmaya devam edeceğini kaydetti.

AB'nin savunma alanında attığı adımların NATO'ya alternatif olamayacağını dile getiren Borell, "Güvenliği sağlamak için iş birliği ve ortaklar olarak birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Borell iş birliği NATO Stoltenberg

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