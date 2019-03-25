Stoltenberg Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

TİFLİS (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi.

Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Zurabişvili ile görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede NATO-Gürcistan ilişkileri değerlendirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Stoltenberg, "Gürcistan NATO'nun çok değerli bir ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO ile entegrasyon yolunda Gürcistan'ın başarılı reformlar uyguladığını vurgulayarak, Gürcistan'ın bir gün mutlaka NATO üyesi olacağını kaydetti.

NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Stoltenberg, Rusya'nın, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıması kararından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Zurabişvili ise görüşmede, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarını ve Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'daki yasa dışı askeri faaliyetlerini ele aldıklarını ifade etti.

Rusya'nın saldırgan politikasına rağmen Gürcistan yönetiminin sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Zurabişvili, "Gürcistan'ın başka bir politikası yok, sadece barış politikası var." değerlendirmesinde bulundu.