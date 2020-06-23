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Stonehenge'in yakınında yeni keşif

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Arkeologlar, dünyaca ünlü tarihi anıtlardan biri olarak gösterilen İngiltere’deki Stonehenge'in yakınında Taş Devri'nden kalma, dev bir anıt keşfetti. Anıtın neolitik dönemin yaşam ve inançlarına dair yeni kanıtlar sunduğu açıklandı.

Stonehenge'in yakınında yeni keşif

Arkeologlar Stonehenge'in yanında neolitik çağa ait dairesel bir anıt ortaya çıkardı. Wiltshire'da ayakta duran ikonik taşlara sadece üç kilometre mesafedeki tarih öncesi bölgede, Durrington Duvarları taşlarının etrafında daire şeklinde 20'den fazla büyük oyuk bulundu.

NTV’nin aktardığı habere göre 10 metreden geniş ve 5 metreden derin olan oyukların, Durrington Duvarları yerleşimi sırasında inşa edildiği tahmin ediliyor.

Antik yerleşimin çevresinde iki kilometreden daha geniş bir daire oluşturan oyukların, kutsal alanın ya da taş yapıtla ilgili bir bölgenin sınırı olarak hizmet ettiği düşünülüyor.

Araştırmayı yapan St Andrews Üniversitesi'nden uzmanlara Birmingham, Warwick, Wales Trinity Saint David Üniversitesi ve Glasgow Üniversitesi'ndeki İskoç Üniversiteleri Çevre Araştırma Merkezi'nin de aralarında bulunduğu enstitülerden meslektaşları katıldı. Üniversitenin Yer ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Richard Bates konuyla ilgini şunları söyledi:

"Hayal edebileceğimizden çok daha karmaşık bir toplumu işaret eden geçmişe dair kanıtlar bulduk. Bence bu insanlar doğal olaylarla o kadar uyumluydu ki bugün yaşadığımız modern dünyada bunu zar zor kavrayabiliyoruz"

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