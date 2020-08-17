Striptiz kulübünde 500'den fazla kişi koronavirüse yakalandı

Şehrin en çok bilinen striptiz kulüplerinden olan ve ağustos ayının başında yeniden açılan Brass Rail Tavern'deki koronavirüs vakalarının, mekanda çalışan bir görevliden yayıldığı tahmin ediliyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanın ayrıca Ağustos ayında dört kez mesai yaptığı tespit edildi.

KAÇ KİŞİNİN GERÇEK KİMLİĞİNİ VERDİĞİ BELLİ DEĞİL

Sağlık yetkilileri, gece kulübüne iletişim bilgilerini bırakan müşterileri uyarsalar da, müşterilerin kaç tanesinin gerçek kimlik bilgilerini verdiği ise belli değil.

Konuyla ilgili Associated Press'e açıklamalarda bulunan Toronto Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Andrew Morris, "Muhtemelen yarısının sahte kimlik veya bilgi verdiği 550 adamı tespit etmenin ne kadar süreceğini biliyorsunuz. İnsanlar evlerine gidip Brass Rail'de olduklarını söylediklerinde üzülüyorum. Eşleri için üzgünüm, cidden. Bu durumda olmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

MEKANIN SAĞLIK PROTOKOLLERİNE UYMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, sağlık yetkilileri tarafından yapılan araştırmada da, Brass Rail Tavern’in sağlık önlemlerine ve protokollere uymadığı tespit edildi.