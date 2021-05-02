Su altına dalan turist ceset buldu

Olay, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran’dan Antalya’ya tatile gelen Nima Şerbetzade, deniz gözlükleri ile sahilde denize girdi. Deniz yüzeyinde bir süre yüzen adam, su altında bir cisim gördü. Gözlüklerin de yardımı ile suya dalan ve gördüğü cismin ceset olduğunun farkına varan adam, durumu sahilde bulunan diğer vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Denizden ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekibi gelerek olay yerini netleştirmeye çalıştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekipleri dalarak cesedi dışarı çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Ali Yılmaz’a (45) ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada şahsın sabah saatlerinde sahile gelerek denize girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan çantası ise ekipler tarafından merkeze götürüldü. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor.