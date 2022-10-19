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  4. Su böreğinin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Üstelik adliyede... "Bu kadar da olmaz" dedirtti

Su böreğinin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Üstelik adliyede... "Bu kadar da olmaz" dedirtti

19.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da su böreğinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. Ancak bir diğer ilginç nokta ise bu su böreğinin adliyeye getirilmiş olması oldu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şahsa, yeğeni tarafından yemek için getirilen su böreğinin içinden uyuşturucu hap çıktı. Böreği getiren şahıs da gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Su böreğinin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Üstelik adliyede... "Bu kadar da olmaz" dedirtti

Görenleri hayretler içinde bırakan olay, dün Samsun Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi A.S.’yi bıçakla ağır yaralayan S.S. polis tarafından gözaltına alındı. S.S. Samsun Adliyesine sevk edildi.

SU BÖREĞİ GETİRDİ, İÇİNE BAKILINCA...

Akrabası K.S. adliyede bulunan S.S.’ye yemesi için getirdiği su böreğini kontrol eden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, böreğin içine gizlenmiş 2 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

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GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan K.S. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen K.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu su böreği Adliye
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