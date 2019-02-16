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Su tasarrufunu "canavar" ve "kedi" ile anlatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

VASKİ'nin tiyatro ekibi, "Van Gölü Canavarı" ve "Van kedisi" kostümleri giyerek öğrencilere bilinçli su tüketimini öğretiyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) tiyatro ekibi, kostümler giyerek sergiledikleri oyunlarla öğrencilere bilinçli su tüketimini anlatıyor.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde okullarda su tasarrufuyla ilgili etkinlikler düzenleniyor.

VASKİ'nin tiyatro ekibi, "Altın Damla Bilinçli Su Tüketimi" projesi kapsamında "Van Gölü Canavarı" ve "Van kedisi" kostümleri giyerek öğrencilere bilinçli su tüketimini öğretiyor. Proje çerçevesinde 22 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye bilinçli su tüketimiyle ilgili bilgiler aktarıldı, kitap ve broşür ile "Tekgöz'ün Çeşmesi" isimli çocuk hikaye kitabı dağıtıldı. Bu sayede çocuklar hem eğlendi hem de su tasarrufu konusunda bilinçlendi.

VASKİ ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında il genelindeki lise öğrencilerine yönelik "Altın Damla Bilinçli Su Tüketimi" konulu kısa film ve fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, amaçlarının su israfının önüne geçmek olduğunu belirterek "Çocuklarımızın göstereceği duyarlılıkla bu konuda büyük tasarruf sağlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

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"Bilinçli Su Tüketimi" öğrenciler Tasarruf tiyatro Van van gölü canavarı VASKİ

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