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Sudan’da asker yanlıları Etiyopya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 00:32 | Son Güncelleme

Sudan’da asker yanlıları Etiyopya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi

HARTUM (AA) - Sudan’da Etiyopya’nın askerle muhalefet arasındaki arabuluculuğuna karşı çıkan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) yanlısı bir grup, iç işlerine karışıldığı gerekçesiyle Etiyopya’nın Hartum Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

AGK’ye yakınlığıyla bilinen Sudan Ulusal Hareketi mensubu onlarca kişi, Etiyopya’nın, askerle muhalafetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasındaki arabuluculuğunu sonlandırmasını isteyen sloganlar attı, “Arabuluculuğa hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemcilerin, Etiyopya Büyükelçiliği’ne bıraktıkları ve dış müdahaleyi kesinlikle reddettiklerini açıklayan bildiride, askerin geçiş sürecinde uzlaşının garantörü olduğu, müzakerelerin Hartum dışına taşınmasının kabul edilemeyeceği ifade edildi. Bildiride, çabalarından dolayı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’e de teşekkür edildi.

AGK Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, geçen hafta ÖDBG’nin müzakereleri Addis Ababa’ya taşıma önerisini reddettiklerini açıklamış ancak muhalifler böyle bir öneri sunmadıklarını belirtmişti.

ÖDBG, Etiyopya’nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir’in teklifini kabul ettiklerini açıklarken, Addis Ababa’nın önerilerine sıcak bakmayan AGK ise Etiyopya’ya Afrika Birliği ile uzlaşı içinde ortak bir girişim sunması çağrısında bulunmuştu.

- Etiyopya ve Afrika Birliği'nin ara buluculuk çabaları

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında ara buluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından ülkesinin büyükelçiliğinde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir ile Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat'ın muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmış, ancak parlamento ve kabinedeki temsil oranlarındaki ihtilaflar giderilememişti.

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