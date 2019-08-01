Sudan'da barışçıl göstericilere saldırıya tepki yürüyüşü

Sudan'da pazartesi günü El Ubeyd kentinde barışçıl göstericilerin öldürülmesini protesto için on binler sokaklara indi.

Sudan'da Ömer el-Beşir'i deviren muhalif gösterilerin organizatörü ve sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin önde gelen bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla başkent Hartum ve birçok kentte "Adil Kısas" adıyla sabah saatlerinde başlayan yürüyüş ve protesto gösterileri, akşama kadar devam etti.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce Sudanlı, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkentinde protesto yürüyüşü düzenleyen öğrencilere yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Ubeyd kentinde öldürülen barışçıl eylemciler için kısas isteyen göstericiler, "Özgürlük, barış, adalet; devrim halkı tercihi, diyet kabul etmiyoruz, kana kan" şeklinde sloganlar attı, yönetimin sivil hükümete devrini talep etti.

Gösteriler sırasında, asker ve polis, ordu karargahı çevresi, köprüler ve ana caddelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Havanın kararmasıyla göstericiler dağıldı.