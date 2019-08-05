Sudan'da geçiş döneminin detayları

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından imzalanan anayasal bildiri için 17 Ağustos'ta resmi imza töreni yapılacak.

Tarafların üzerinde uzlaştıkları bildiri, Afrika Birliği ve Etiyopya'nın arabuluculuğunda başkent Hartum'daki Sadaka (Dostluk) Kongre ve Toplantı Merkezi'nde düzenlenen törende, ÖDBG Sözcüsü Ahmed er-Rabi ile AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu tarafından imza altına alındı.

Törene, askeri konsey ve muhalefet üyelerinin yanı sıra Afrika Birliği ve Etiyopya'dan temsilciler katıldı.

AGK Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu, uzlaşmanın "kazanan ve kaybedenin olmadığı" anlayışıyla formüle edildiğini belirterek, "Ülke tarihinde temelinde çatışma olan zor bir dönemi geride bıraktık. Anlaşma, vatandaşlar için en yüksek memnuniyet derecesine ulaştı. Sudan halkına karşı suç işleyenler cezasını çekene kadar bize rahat yok." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve arabulucu Muhammed Hasan Lebat, Sudan için tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirtti.