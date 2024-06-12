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  4. Cübbeli Ahmet bu kez siyasi kulis açıkladı! 'CHP'ye Bakanlık verilebilir' iddiası ve İmamoğlu hakkındaki sözleri çok konuşulur…

Cübbeli Ahmet bu kez siyasi kulis açıkladı! 'CHP'ye Bakanlık verilebilir' iddiası ve İmamoğlu hakkındaki sözleri çok konuşulur…

12.06.2024 07:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeyle ilgili en dikkat çekici yorum beklenmedik bir isimden geldi. Cübbeli Ahmet katıldığı bir televizyon programında ‘CHP’ye bakanlık verilebilir’ iddiasında bulunurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet bu kez siyasi kulis açıkladı! 'CHP'ye Bakanlık verilebilir' iddiası ve İmamoğlu hakkındaki sözleri çok konuşulur…

Cübbeli Ahmet’ten çok konuşulacak CHP iddiası… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen ikinci zirvenin yankıları sürüyor. Görüşme sonrası her iki partiden de yapılan açıklamada siyasette yumuşamanın toplum tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de, Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeye ilişkin gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Cübbeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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“Görüntünün yani biz zahire göre hükmederiz içerisini Allah bilir. Görüntü yani biraz kavgaların azalması belki bu işte yeni anayasa hazırlayacaklar falan o arada belki bir uyum ve bazı şeylerin sağlanması ilerisi nereye gider? Yani o bir ittifak olur mu? ileride bir ittifaka döner mi? Birkaç bakanlık CHP’ye verilir mi?”

Cübbeli’nin bu yorumu üzerinde programın sunucusu Çağlar Cilara ‘Verilir mi sizce?’ diye sorunca şu yanıtı altı aldı:

“Konuşuluyor! Ankara’da mı konuşuluyor ben nereden bileyim ama İstanbul’da konuşuluyor yani! Ben İstanbul’dayım.”

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜN KAPANMASI ÖNEMLİ"

CHP lideri Özel hakkında övgü dolu sözler sarf eden Cübbeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı.

"İmamoğlu'nun önünün kapanması önemli" diyen Cübbeli, "Devlet birimleri İmamoğlu’nun gelmemesini önemsiyor” diye konuştu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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