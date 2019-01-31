HABER

Sudan'da halka cumhurbaşkanlığı sarayına yürüme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 03:03 | Son Güncelleme

Sudan'da halka cumhurbaşkanlığı sarayına yürüme çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif hareket, halka bugün pek çok kentten cumhurbaşkanlığı sarayına doğru düzenlenecek yürüyüşlere katılma çağrısı yaptı.

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ana yürüyüşün Hartum ve Umdurman kentlerinden başkentin merkezindeki cumhurbaşkanlığı sarayına doğru olacağı, Burri, Şembat, El-Mezad ve El-Halfaya semtleri ile Bahri kentine bağlı El-Kedru bölgesinden de yine saraya doğru lokal yürüyüşlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, El-Cezire eyaletinde eyalet meclisi yönünde, 12 köyden başkente giden anayola doğru ve el-Kadarif kentinden de yine eyalet meclisi yönünde yürüyüşlerin yapılacağı belirtildi.

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralıGöktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hartum Sudan

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.