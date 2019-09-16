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Sudan'da kolera salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 00:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, DSÖ'den aşı desteği talep etti - Mavi Nil eyaletinde koleradan ölenlerin sayısı 5'e çıktı

Sudan, ülkenin güneydoğusunda yayılan kolera salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) destek istedi.

Resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, koleradan ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği Mavi Nil eyaletinde incelemelerde bulundu.

İçme suyu kaynaklarının ilaçlanmasının önemine değinen Tum, DSÖ'den kolera aşısı talep ettiklerini belirtti.

Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar 80 kişide salgına rastlandığını, 15'inin karantina altında tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bu arada Mavi Nil eyaleti yetkilileri, salgından dolayı bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu şekilde ağustos ayında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin ardından Etiyopya sınırına yakın bölgelerde artış gösteren kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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kolera Sudan

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