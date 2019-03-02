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Sudan'dan "İsrail ile gizlice görüştü" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:44 | Son Güncelleme

Sudan istihbaratı, Sudan ve İsrailli yetkililerin Münih Güvenlik Konferansı'nda "gizli görüşme yaptıkları" yönündeki iddiaları yalanladı

Sudan, İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş’un Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nda Mossad Başkanı Yossi Cohen ile "gizlice" buluştuğuna dair basında çıkan haberleri yalanladı.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İngiltere'deki Middle East Eye sitesine dayandırdığı haberinde, Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş’un geçen ay Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nda Mossad Başkanı Yossi Cohen ile "gizlice" buluştuğunu öne sürmüştü.

İstihbarat Başkanlığının Sudan devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Al Jazeera'nın haberi "mesleki etik ve tarafsızlıktan uzak, gerçek dışı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Sudan’ın gizlice hareket etmeye ve ulusal ilke ve politikalarına aykırı bir yol izlemeye ihtiyaç duymadığı belirtilerek istihbaratın ülkenin dış politikalarına ve bu konudaki sabit duruşuna bağlı kalacağı vurgulandı.

Askeri bir kaynağa dayandırılan habere göre, Sudan-İsrail görüşmesi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Mısırlı aracılar vasıtasıyla gerçekleştirildi. Görüşmede, İsrail'in Körfez'deki müttefikleri tarafından Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilip yerine İstihbarat Başkanı Kuş'un getirilmesi konusu ele alındı.

Sudan'ın İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Ömer el-Beşir, ocak ayında, ülkenin durumunun düzelmesi için İsrail'le ilişkileri normalleştirme yönünde nasihatler aldıklarını ve bunu reddettiklerini söylemişti.

- OHAL ilanı

Ülkede 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Beşir, 22 Şubat'ta, ulusal uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ahmed Bin Avf, OHAL'in güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ilan edildiğini belirtmişti.

- Gösteriler

Hartum yönetimi, 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler, OHAL sonrasında da sürüyor.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
MOSSAD Sudan Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş

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