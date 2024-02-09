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  4. Suikasta ve bombalı eyleme hazırmış! Mehmetçik'e saldıracaktı, o terörist yakalandı

Suikasta ve bombalı eyleme hazırmış! Mehmetçik'e saldıracaktı, o terörist yakalandı

09.02.2024 08:57 | Son Güncelleme:
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Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı. Teröristin ikametinde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

Suikasta ve bombalı eyleme hazırmış! Mehmetçik'e saldıracaktı, o terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

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MİT İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLADI

TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı.

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Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist MİT
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