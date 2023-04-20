HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sulama kanalına düşen minibüste can pazarı! İtfaiye ekipleri seferber oldu

Sulama kanalına düşen minibüste can pazarı! İtfaiye ekipleri seferber oldu

20.04.2023 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sulama kanalına düşen minibüste adeta can pazarı yaşandı. Akıntıyla sürüklenen minibüs, kanal üzerinden geçen bir köprünün altında sıkıştı. Minibüsün içerisinde sıkışan 4 kişiyi boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Sulama kanalına düşen minibüste can pazarı! İtfaiye ekipleri seferber oldu

Adana'daki kaza Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkınca Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

KÖPRÜNÜN ALTINDA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Akıntıyla sürüklenen minibüs, kanal üzerinden geçen bir köprünün altında sıkıştı. Minibüste bulunan 4 kişiden 2'si aracın üzerine çıkıp, sulama kanalının köprü ayaklarına tutunarak, yardım istedi.

AW874195_04

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDILAR

Yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün üzerinde yardım bekleyen 2 kişi ile araçtan çıkamayan diğer biri kadın 2 kişi, tarafından kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada kurtarılan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA-DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da korkutan deprem!Elazığ'da korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!

Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı!

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı!

'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'

'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'

Sibel'le aşkı dillere destandı! Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu görenleri şaşırttı! "Yıllar sana ne yapmış"

Sibel'le aşkı dillere destandı! Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu görenleri şaşırttı! "Yıllar sana ne yapmış"

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi! 'Ben Aleviyim...'

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi! 'Ben Aleviyim...'

Türkiye için tarihi gün! "Herkesi mutlu edecek bir müjde gelecek"

Türkiye için tarihi gün! "Herkesi mutlu edecek bir müjde gelecek"

İlginizi Çekebilir

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.