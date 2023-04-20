Sulama kanalına düşen minibüste can pazarı! İtfaiye ekipleri seferber oldu

Adana'daki kaza Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkınca Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

KÖPRÜNÜN ALTINDA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Akıntıyla sürüklenen minibüs, kanal üzerinden geçen bir köprünün altında sıkıştı. Minibüste bulunan 4 kişiden 2'si aracın üzerine çıkıp, sulama kanalının köprü ayaklarına tutunarak, yardım istedi.

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDILAR

Yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün üzerinde yardım bekleyen 2 kişi ile araçtan çıkamayan diğer biri kadın 2 kişi, tarafından kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada kurtarılan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA-DHA)



