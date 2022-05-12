SULAR NE ZAMAN GELECEK? 12 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 12 Mayıs Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 12 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : Tomtom Mah,Kuloğlu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Şahkulu Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Bülbül Mah,Asmalı Mescit Mah,Hüseyinağa Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.05.2022 00:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Harbiye Mah,Kuştepe Mah,Paşa Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Teşvikiye Mah,Yayla Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Ergenekon Mah,Fulya Mah,Halaskargazi Mah,Eskişehir Mah,Feriköy Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.05.2022 00:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

