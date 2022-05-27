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Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 27 Mayıs 2022 Cuma

27.05.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve İSKİnin paylaştığı 27 Mayıs 2022 Cuma gününün su kesintisi listesi; önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki 27 Mayıs 2022 Cuma İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması.

Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 27 Mayıs 2022 Cuma

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 27 Mayıs 2022 Cuma günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 27 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 27 MAYIS 2022 CUMA

27 Mayıs 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 27 MAYIS 2022 CUMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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