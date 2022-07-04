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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

04.07.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? Megakent İstanbullular su kesintisi konusunda önceden önlem almak için internette araştırma yapmaya başladı. İSKİ tarafından 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününe ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ikinci gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

4 Temmuz Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

4 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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