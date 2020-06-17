Şule Çet davasında flaş gelişme

Gazi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de, Ankara’daki bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

”Kasten öldürme”, ”cinsel saldırı” ve ”kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019’da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Geçen aralık ayında Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın yargılandığı davanın 6. duruşmasında karar açıklanmıştı. Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetmişti. Mahkeme başkanı, kararın oy çokluğu ile alındığını söylemişti.

Kararı değerlendiren Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım “Kararı istinafa taşıyacağız” demişti.

Daha önce açıklanan gerekçeli kararda şu ifadeler yer almıştı:

”Sanık Çağatay Aksu’nun Şule Çet’e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdikten sonra, bu durumu kabullenmeyerek ve kendisine tepki gösteren Çet’ğin plazadan ayrılmasına izin vermemesi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darbettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katında bulunan ofisin açık olan penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği anlaşılmıştır.”



