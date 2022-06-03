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Süleyman Çelebi kimdir? 2022 yılı neden Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak?

03.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Çelebi; Resmi Gazete'de yayımlanan '2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanması'na ilişkin genelge sebebiyle merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Süleyman Çelebi kimdir? 2022 yılı neden Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik...

Süleyman Çelebi kimdir? 2022 yılı neden Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak?

Süleyman Çelebi kimdir? 2022 yılının "Süleyman Çelebi Yılı" olarak kutlanması ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar internette; Süleyman Çelebi kimdir? 2022 yılı neden Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair merak edilenler haberimizde...

Süleyman Çelebi kimdir?

SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR?

Süleyman Çelebi, Mevlit yazarı ve divan şairidir.

Süleyman Çelebi 1351 yılında Orhan Gazidöneminde Bursa'da dünyaya gelmiştir.

Bilgili oluşu Padişah Yıldırım Bayezid’in dikkatini çekmiş ve apımı 1399’da tamamlanan Bursa Ulu Cami’sine imam olarak atanmıştır.

"Mevlid” adlı eserini 1409 yılında tamamlamıştır.

Süleyman Çelebi, 1422 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir.

Süleyman Çelebi, Çekirge yolundaki Yoğurtlu baba Mezarlığında bulunan türbesinde yatmaktadır.

2022 YILI NEDEN SÜLEYMAN ÇELEBİ YILI OLARAK KUTLANACAK?

2022 yılının "Süleyman Çelebi Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır."

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resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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