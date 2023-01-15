Süleyman Soylu'dan Ali Babacan'a çok sert Baykar tepkisi! 'Ya ajandır, ya haindir, ya embesildir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘Baykar’ hakkındaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İHA’lar ve SİHA’lar üreten Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını verdi.

'AMERİKA'NIN ÇOCUKLARI, ÇARESİZ ZÜBÜKLER'

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'Geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler" ifadelerini kullandı.

'SİZ HERKESİ KÖR, ALEMİ SERSEM Mİ SANIRSINIZ'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin'in açıklamalarına da Baykar Teknoloji’nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan yanıt geldi.

Şahin, sosyal medyadan yaptığa açıklamada, "Siz herkesi kör, alemi sersem mi sanırsınız. Bir gece yarısı kararnamesi ile 5 Eylül 2019 tarihinde proje bazlı devlet yardımı yapılmasına dair kararı milletimizin takdirine sunuyoruz. Kararı okuduktan sonra umarım sayın Babacan’dan bir özür dilersiniz" dedi.

'BELLİ Kİ MOTİVASYONUNUZ ALÇAKÇA İFTİRA ATMAK'

Haluk Bayraktar ise Şahin'in bu açıklamasına, "Attığınız kararı okusaydınız, İHA üretimine yönelik yatırımın tamamının BAYKAR öz kaynakları ile yapıldığını, proje bazlı teşvik verilen 50+ firmaya verilen nitelikli eleman, faiz ve enerji desteği, nakit hibe gibi unsurların HİÇBİRİNİN, BAYKAR’a verilmediği gerçeğini görürdünüz. Belli ki motivasyonunuz genel başkanınız Ali Babacan ile beraber alçakça iftira atmak. Belli ki hayaliniz milli firmaların önünün kesildiği, yabancıların acentalığının yapıldığı bir ülke. Yazık. Siz ve dostlarınız için kötü haber. O kararda öngörülen istihdamı 3 katına, üretim kapasitelerini 5 katına, yatırımı 10 katına çıkardık." sözleriyle yanıt verdi.

