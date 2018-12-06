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Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 07:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berat Albayrak'la aralarında sorun olduğu iddialarına yanıt verdi. Geçen ağustos ayındaki YAŞ toplantısı öncesi Bakan Soylu'nun, Berat Albayrak'a omuz atma görüntüsü çok konuşulmuş ve ikilinin aralarında bir soğukluk olduğu iddia edilmişti.

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu "40"a konuk oldu. Bakan Soylu, 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt verdi.

"Aramız gayet iyi. Kabinede iki arkadaşız. İkimiz aynı futbol takımını tutuyoruz. Eşlerimiz iki iyi arkadaş. Aynı davanın adamlarıyız ve bir mücadele yapıyoruz" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Siyaset içerisinde bu tip tezvirat çok yapılır, yapılacaktır da zaten. Berat Bey iyi yetişmiş bir adam. Hakikaten iyi yetişmiş. Aklı hızlı çalışan bir adam. Bunu başka ortamlarda söylediğim için de söyleyebiliyorum. Memleketimizin böyle iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Ama ne olacak, birilerinin arasında bir takım dedikodular oluşturacaklar ki siyasetin de kendi adına magazini var. O magazin de bir taraftan yürüyecek. Biz işimize bakıyoruz. İşimize bakmaya da devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Berat Albayrak

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