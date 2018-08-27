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Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine yapılan polis müdahalesiyle ilgili açıklama geldi. Soylu yaptığı açıklamada "700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, önceki gün Galatasaray Meydanı’nda 700. kez bir araya gelmek istemişti. Eyleme izin vermeyen polis, kayıp yakınları, milletvekilleri ve gazetecilere plastik mermi ve biber gazıyla müdehale etmişti. Müdahalede birçok kişi gözaltına alınmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Cumartesi Anneleri’nin 700. gösterilerini yapmak istediklerini belirterek, "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı pesinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar. Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin."


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Süleyman Soylu Cumartesi Anneleri içişleri bakanı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
sen ne soylu bir adamsın sayın bakanım ...yolun yolumuz
Çok saçma konumuşsunuz sayın soylu. Bırakında insanlar acılarını yaşasınlar bari ona karışmayın !!!
acılarını evlerinde yaşasınlar taşkınlık çıkararak olmaz bu isler geziden sonra boyle seylere yeltenmemeyi artik beyninizin basmasi lazim .
yahu önce bir araştır
700 DEFA GÖSTERİ YAPABİLMİŞLER HALA ÖZGÜRLÜKTEN Mİ BAHSEDECEKSİNİZ TERÖR SEVİCİLER SİZİ..
CHP neden iktidar olamıyor. İşte bu bölücülere sahip çıktığı için
Allah kimseyi hirsizlari himaye ermek zorunda birakacak kadar aciz ve zavallı bir duruma düşürmesin..
senin istismar dediğin zamanında yargızsız infaz edilen gözaltı bahanesi ile kaybedilen zamanın devlet terörünün sonucu bir annenin yüreği yanarken terörümü düşünecek madem öyle siz devlet olarak bulun failleri cenazeleri böylebir eylemi yapmaya gerek kalmasın bana kalırsa sayın soylu terörü göstererek kemdince haklıyız diyor
anneler adı altında pkk profagandası yapılıyor kulak asma söylenenlere sen yoluna devam et
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.hırsızlar paraları sıfırlamış.zarrab çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak namuslı bir yargı bulunamamış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş,malları gasp edilmiş.rüşvetle dikta basını kurulmuş,yetmemiş aydın doğan medyası gasp edilmiş.milletin malı gasp edilmiş,yandaşlara peşkeş çekilmiş.milletin vekilleri hapsedilmiş.adalet yıkılmış,anayasa mahkemesi üyeleri makamından yaka paça alınarak cezaevine tıkılmış.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,hakim,savcı,polis,asker,öğrenci binlerce insan hapsedilmiş.khk lar hukuksuz padişah fermanı olmuş.
yazıklar olsun böyle baskıcı faşist zihniyete herkese vatan haini terorist gözüyle bakmaktan utanıp çekinmiyolar
Kaybolmuş yakınlarını/çocuklarını veya cenazelerini ver onlara o zaman
Barbarsınız o kadar
maşallah siz sütten çıkmış ak kaşıksınız hiçbişeyi istismar etmiyorsunuz,yani sıralasak bi kitap çıkmaz istismar listeniz
kimde ne görmek istiyorsan senin başına da gelsin.
adamsın sayın soylu
Bakanın annesiyle problemleri var herhalde. annenin ne demek olduğunu bilmiyor.
asıl istismar sizsiniz.ölen evladının faillerini aramanın nesi istismar.insanda azıcık vicdan olur sn soylu.
helal olsun
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