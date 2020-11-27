HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süleyman Soylu'dan flaş Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

Süleyman Soylu'dan flaş Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

27.11.2020 11:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Süleyman Soylu'dan flaş Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı darbeci Adil Öksüz ile firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin, "Interpol diye bir kuruluş var; kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar" dedi.

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin milletvekillerinin soruları yanıtladı. Yurt dışına firar eden FETÖ'cülerin iadesi için 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten Bakan Soylu, "4 yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR UYUM YAŞANMAMIŞTIR'

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Cezayir'den firari bir FETÖ'cüyü yurda getirdiklerini anımsatarak, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cezayir Cumhurbaşkanından. İstedik, iki kişiydi birisi daha önce kaçmış, ötekisi oranın sorumlularından birisiydi; aldık getirdik. 4 yıldır Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Millî İstihbarat Teşkilatı bugün, eğer güvenlikte güçlü bir sonuç elde ediliyorsa herkesin ortaya koyduğu ortak gayretle beraberdir, bir mücadeleyle beraberdir. Belki tarihimizde hiçbir zaman böyle bir uyum yaşanmamıştır ve bu uyumu devam ettirmek hepimizin de sorumluluğu içerisindedir. Çünkü sonuç alıyoruz; çünkü çocuklarımız, milletimiz, geleceğimiz, gelecek neslimiz bundan istifade ediyor. Çünkü kafamızı kaldırabildik" ifadelerini kullandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde depremMalatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Mersin'de fuhuş operasyonu! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Çok sayıda kişiye gözaltı! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.