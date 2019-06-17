HABER

Süleyman Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret etti. Soylu Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili "Cebinde yirmi lira var. Dört tane 5 lira ise bunun bir tanesi sahte bunun üçü sahte değil. Ama akıl oyunlarıyla beraber, zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiçbir itirazımız olmadı" dedi.

Süleyman Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarında bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu (TOFED) ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitler Otogarı Konferans Merkezi'nde konuşma yapan Süleyman Soylu "İstanbul'da bir 112 merkezimiz var. Sabah oraya gittim, orada bir iş yapıyoruz. Bayramda kazalarda yüzde elli bir azalış söz konusu. Yaya trafiği ile ilgili bir adım attık kanun çıktı çıkalı yüzde 37 yaya trafiğinde ölümlerde azalış var. 1 Ocak ile 31 Mayıs arasında yaklaşık yüzde 39 oranında trafik kazası ölümlerinde azalış meydana geldi. Bu önemli bir rakam. 2017 sonu itibariyle trafik kazalarında verdiğimiz ölüm 7 bin 427 idi. Bu orta ölçekli bir Anadolu kasaba eder. Yani her yıl bir kasabayı kaybediyoruz. Şimdi 2018 yılı itibariyle 6 bin 675'e düştü. Şu 6 ay yüzde 35 seviyesinde, önümüzdeki 6 ay sıkar ve yüzde 30-yüzde 25 seviyesinde bırakırsak bu seviyeyi bin 500- bin 200 vatandaşımızın az ölümü demektir" dedi.

"MASUM O OYLAR"

Soylu Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili "Dün akşam anlatıyor. Cebinden yirmi lira çıkardı. Bunun dörtte biri sahte diyor. Cebinde yirmi lira var. Dört tane 5 lira ise bunun bir tanesi sahte bunun üçü sahte değil. Ama akıl oyunlarıyla beraber, zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiçbir itirazımız olmadı. Masum o oylar. İş oylar tasnif edilmeye başlandıktan sonra.." diye konuştu.

"İMAMOĞLU ÜZERİNDEN PKK, İSTANBUL'A SIZMAYA ÇALIŞIYOR"

Soylu "İkide bir soruyor İmamoğlu, senin İstanbul'da ne işin var. O zannediyor ki, ben sadece Ankara'da koltuğumdan İçişleri Bakanı olarak sorumluyum. Güneydoğuya gittiğim zaman hiç sormadın senin oralarda ne işin var? Benim İstanbul'da işim var. İstanbul'un kararı başımızın üstündedir. Ben lafımı karnımda taşımıyorum. Vebali var. Söylemek zorundayız. Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor. Ben onun için buradayım" dedi.

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!
Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak yayın

En Çok Okunan Haberler

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan ortak yayın sonrası yeni açıklama

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

TKP'den seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Yayın sonrası kameraların karşısına geçtiler! Bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap

TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul vaatleri neler? Canlı yayında tek tek açıkladılar

Vaatlerini canlı yayında tek tek açıkladılar

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki Suriyeliler kararını açıkladı

İşte adayların Suriyeliler yanıtları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.