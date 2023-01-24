Süleyman Soylu paylaştı: Ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu

Terörle mücadelede son hızıyla devam ediyor. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu habere göre, Nimet Encu'nun şehit düştüğü, Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Tertemiz yapana kadar devam! Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman Jandarma'mızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;



