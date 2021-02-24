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Süleyman Soylu’ya hakaret eden şüpheli öfke kontrolü seminerlerine katılacak

24.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Süleyman Soylu’ya hakaret eden şüpheli öfke kontrolü seminerlerine katılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 13 Nisan 2020’de sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Sedat E.'nin "Konutu terk etmeme" ile haftada bir kez öfke kontrolü seminer ve seanslarına katılmasına karar verildi. Şüpheli Sedat E. savcılık ifadesinde "Söz konusu paylaşımı benim yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Fakat paylaşım yapılan hesap bana aittir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 13 Nisan 2020'de sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Sedat E. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Sedat E. savcılık ifadesinde "Söz konusu paylaşımı benim yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Fakat paylaşım yapılan hesap bana aittir. Ben 12-13 yıldır alkol bağımlısıyım, bağımlılığıma ilişkin tedavi görmekteyim, fakat sinir hastalığıma ilişkin olarak psikiyatri bölümünde tedavi görmekteyim ve ilaç kullanmaktayım. Ben bir şehit yakınıyım bu nedenle devlete ve kişilere hakaret etme kastım olamaz. Ben devlet büyüklerimden ve özellikle Süleyman Soylu’dan özür diliyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan şüpheli Sedat E. hakkında adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ŞÜPHELİ HAKKINDA 2 ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

Talebi kabul eden Hakimlikte şüpheli Sedat E. hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 109/3-c maddesi gereğince İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu yerde en az haftada bir kez olmak üzere öfke kontrolü seminer ve seanslarına katılmak şeklinde adli kontrol hükümlerine tabi tutulmasına ve "Konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Süleyman Soylu

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