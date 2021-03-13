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  4. Sultan Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Sultan Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

13.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Sultan Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, koronavirüse yakalanınca tedavisi için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta koronavirüse yakalanan Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra'nın tedavisi için Türkiye devreye girdi, hastanesi değiştirildi, tedavisi dakika dakika takip edildi. Emel Adra, iyileşince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak teşekkür etti.

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Adra mektubunda, 24 Ağustos-19 Eylül 2020 tarihlerinde Beyrut Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, "Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızda devletimizin alakasını buralarda hissetmek bizim için onur verici. Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı. Başta zatıaliniz olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a, Konsolos Didem Büyükarslan'a ve Büyükelçi sekreteri Joyce Haddad hanımefendiye yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, insana şükretmeyen, Allah'a edemez. Mektubu kendi el yazımla yazmak istiyordum, fakat hastaneden çıktığımda bir müddet sağ elimi kullanamadım. Bu yüzden bu mektubu tehirli olarak yazıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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