Sultanbeyli Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı

Koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de günden güne artırılıyor. Sultanbeyli’de

koronavirüsle mücadele kapsamında Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Bu kısıtlama ile, yayaların meydanda bir arada bulunarak virüs yayma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

DÜN ESENLER'DE BİR MEYDAN VE CADDE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTI



Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den

itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatılmıştı.

Kaynak: İHA

