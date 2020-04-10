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Sultanbeyli Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan önlemler artırılıyor. Sultanbeyli Kent Meydanı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine barikatlar koyularak önlem alındı.

Sultanbeyli Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı

Koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de günden güne artırılıyor. Sultanbeyli’de
koronavirüsle mücadele kapsamında Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Bu kısıtlama ile, yayaların meydanda bir arada bulunarak virüs yayma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

DÜN ESENLER'DE BİR MEYDAN VE CADDE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTI

Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den
itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatılmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli Kent Meydanı KORONAVİRÜS

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