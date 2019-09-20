HABER

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de yaşanan olaya karışanların yakalanması için Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, havaya ateş açanların İsmail B. (31) ve Batuhan Y. (20) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin birinin evinde bulunan kuru sıkı tabancaya da el konuldu.

Haklarında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılan iki şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
İngiltere ve İsveç'te iklim değişikliği protestosuİngiltere ve İsveç'te iklim değişikliği protestosu
Kafkas İslam Ordusu’nun 101’inci yıl etkinliklerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldıKafkas İslam Ordusu’nun 101’inci yıl etkinliklerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havaya ateş açılması sultanbeyli

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.