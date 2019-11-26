HABER

Sultanbeyli'de "hırsızlık" suçundan bir şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de "hırsızlık" suçundan bir şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de okullardan televizyon ve dizüstü bilgisayar çaldığı, satılan bu malları aldığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde okullardan 2 televizyon ve 6 dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yunus Emre E. ile çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlenen Samet S, Yusuf B. ve Onur B'yi gözaltına aldı.

Kimlik sorguları yapılan şüphelilerden Yunus Emre E'nin 31, Samet S'nin 2, Yusuf B'nin 11, Onur B'nin ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 televizyon, 6 dizüstü bilgisayar, 217 gram skunk, 4 ecstasy hap, 2,9 gram Hint keneviri tohumu, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre E. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Metrobüs durağında şaşırtan asansörMetrobüs durağında şaşırtan asansör
Diş apsesi ölümüne neden olduDiş apsesi ölümüne neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
disüstü bilgisayar hırsızlık Okul sultanbeyli televizyon

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Şehir hayatını bıraktı, mağarada yaşıyor

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.