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Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

İstinat duvarı kazısı sırasında kayan toprağa beline kadar gömülen işçi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

Battal Gazi Mahallesi Şair Nabi Sokak'ta bir inşaatta istinat duvarı için kazı yapıldığı sırada, toprak kayması meydana geldi.

Kazı yapılan alanda çalışan inşaat işçisi Orhan Aydoğan, beline kadar kayan toprağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Aydoğan, hastaneye kaldırıldı.

Polis ve zabıta ekipleri ile inşaat firması yetkilileri de olayın yaşandığı alanda inceleme yaptı.

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inşaat toprak kayması

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