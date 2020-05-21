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Sultangazi'de 18 yaşındaki gence köpekler saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de 18 yaşındaki gence köpekler saldırdı

Olay, geçtiğimiz gün 10.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken köşeyi döndüğü anda karşısına çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Olayın şokuyla köpeklerden kaçmaya çalışan genç yere düşme tehlikesi geçirdi ve telefonunu yere düşürdü. Genç, köpekler biraz uzaklaştıktan sonra eline aldığı iki taşı köpeklere atarak karşılık verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede 2 gün önce de köpeklerin bir kadına saldırdığı ve komşularının kadını kurtardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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