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Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

09.02.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de kaydedilen görüntüler adeta "Pes" dedirtti. Çöpten ekmek yeme numarası yaparak vere dilenerek duyguları sömüren iki kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden kişi şikayet edeceğini söyleyince ise dilenciler oynayarak uzaklaştı.

Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

İstanbul Sultangazi'de duygu sömürücüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöpten ekmek yeme numarası yaparak dilenen iki dilenci, kendilerinin kaydeden kişinin şikayet edeceğini söylemesi üzerine oynayarak uzaklaştı.

İlçede 1'i kadın 2 kişi, çöp konteynerini karıştırarak, topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaptılar. Durumu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Çöpten ekmek yeme numarasıyla insanların duygularını sömüren iki kişiyi, polise şikayet edeceğini söyledi. Bunu üzerine iki dilenci, ayağı kalkarak bölgeden uzaklaşmaya başladı.

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OYNAYARAK GİTTİ

Kadın, kendisini görüntüleyen vatandaşa dönüp gülerken, diğeri ise bir süre oynadı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı sivil zabıta ekipleri, iki dilencinin ertesi gün Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde aynı yöntemle iki ayrı noktada dilencilik yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine caddeye gelen sivil zabıta ekipleri, iki dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. İki dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı.

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(DHA)

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Sultangazi
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