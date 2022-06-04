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Sultangazi'de akılalmaz olay! Kira zammını çok bulan kiracı evi yaktı

04.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de ev sahibinin yaptığı zamma sinirlenen kiracı evi yaktı. İddiaya göre bin TL olan kiranın 2 bin TL olduğunu duyan kiracı, zammın çok fazla olduğunu belirterek, evi boşaltıp ateşe verdi. Ev sahibi, kiracısı Tahsin K.'dan şikayetçi olurken Esra A., ''8 yıllık kiracımız. Her sene kirasını kendisi belirlerdi. Geçtiğimiz yıl kira artışı yaparken, bir sonraki sene daha farklı bir fiyat belirleyeceğimizi söylemiştik. Biz çığlık çığlığa bağırırken, o sokağın başında bizi izlemiş'' dedi.

Sultangazi'de akılalmaz olay! Kira zammını çok bulan kiracı evi yaktı

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran perşembe saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A., ile zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, ev sahibi Emel A., Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasına bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedi. Tahsin K., zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi. Evi boşaltan Tahsin K., gece yarısı boş daireyi kundaklayarak, kaçtı. Alevleri fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayarak, binayı boşalttı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan bir aileyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇIĞLIKLAR İÇİNDE DIŞARI ÇIKTIK"

Ev sahibi Emel A., kiracısı Tahsin K.'dan şikayetçi oldu. Emel A.'nın kızı Esra A., "Tahsin K., 8 yıllık kiracımız. Her sene kirasını kendisi belirlerdi. Geçtiğimiz yıl kira artışı yaparken, bir sonraki sene daha farklı bir fiyat belirleyeceğimizi söylemiştik. Bu yıl kirayı bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedik, ödeyemeyeceğini söyledi. Aracılar girdi devreye, çocuğu yeni doğmuştu, maddi durumunu da dikkate alarak 500 daha indirdik. Kira bedelini bin 500 TL olarak belirledik, o da kabul etti. Aradan bir gün geçti ve evi yaktı" diye konuştu.

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''BİZ ÇIĞLIK ATARKEN O SOKAĞIN BAŞINDA İZLİYORMUŞ''

Esra A. "Evi yakmasından bir saat önce eşi can güvenliği nedeniyle evi terk etmiş. Kayınvalidesi annemi arayıp, 'Evden çıkın, yangın çıkartacakmış, kendinizi kurtarın' diyor. Yangını ocağın üzerinde erittiği bir plastiği tüm eve damlatarak çıkardığını düşünüyoruz. Çok hızlı yayıldı, saniyeler içinde duman kokusu aldık, kapılarımız şişti. Çığlıklar içinde dışarı çıktık. Gerekçesi ne olursa olsun, yaptığı şeyi haklı göstermez. Bu apartmandaki insanların hayatlarını tehlikeye attı. Güvenlik kameralarından gördük ki, biz çığlık çığlığa bağırırken, adam sokağın başında sakin bir şekilde bekliyordu" diye konuştu.

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Mahalle sakinlerinden Mikail Çoban ise, "Ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı yüzünden tartışma yaşanmış. Ev sahibi bin TL olan kirayı, 2 bin 500 TL'ye çıkarmış. Kiracı da bunu kabul etmemiş. Evi boşalttıktan sonra, gece gelip evi ateşe vermiş" dedi.

(DHA)

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