HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

18.11.2020 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

Sultangazi'de yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalan engelli genç, hayatını kaybetti. Durak'ın yardımına genç sağlık görevlisi koşarken, haberdar olup olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, pazartesi saat 17.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen Ahmet Durak(32), iddiaya göre aniden yola fırlayınca İsmail Çelik yönetimindeki beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralanan Durak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen kadın koştu. Yaralanın başında toplanan meraklı kalabalığın dağılması uyarısında bulunan sağlık görevlisi, Durak'ın bir an olsun başından ayrılmadı. Arkadaşı ile birlikte sık sık Durak'ın nabzını kontrol eden sağlık görevlisi kadın, bilincini açık tutmaya çalıştı.

7abcb0014278e726ff21cda455dd4bd0

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazadan haberdar olunca olay yerine gelen Durak'ın annesi gözyaşlarına boğuldu. Anne Durak'ı küçük oğlu sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansın gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların da sayısı artmaya başladı. Polis, vatandaşların dağılması yönünde uyarıda bulundu. Büyük çoğunluğu maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Durak'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ea980581b1452f8b26455a7ff5b6c52b

"KAZA NASIL OLDU GÖRMEDİM"

Kaza anını anlatan beton mikseri sürücüsü İsmail Çelik, "Kazanın nasıl olduğunu ben görmedim. Seyir halindeyken esnaf bağırmaya başladı. Mikserin üstten kablolara takıldığını düşündüm. Arkadaş değnekle kaldırıma vuruyormuş. Benim hiç ön görüşümde değildi. Hiçbir şekilde ben görmedim. Bende suç yok" dedi.

TRAFİK KAZASINDA BABASINI KAYBETMİŞ

Ahmet Durak'ın yaklaşık 7 yıl önce kendisinin de içinde bulunduğu otomobilin kaza yaptığı ve bu kaza da babasını kaybettiği öğrenildi.

Kartal Sahil yolunda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündüKartal Sahil yolunda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

KAZA ANI KAMERA

Öte yaşanan, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Durak'ın karşıya geçmek için bir süre beklediği, daha sonra aniden yola fırladığı ve seyir halindeki beton mikserin altında kaldığı görülüyor. Çevredekilerin uyarması üzerine beton mikseri sürücüsünün aracı durduğu kameraya yansıyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmıEğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Nirvana ne demek? Nirvana nedir?

Nirvana ne anlama gelir?

Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı

Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı

Bağışıklık güçlendirmek için iyi bakterileri çoğaltın!

Bağışıklık güçlendirmek için iyi bakterileri çoğaltın!

Kasım ayında yazı yaşıyorlar!

Kasım ayında yazı yaşıyorlar!

OECD nedir? OECD ne demek ve açılımı nedir?

OECD'nin işlevleri nelerdir?

Vahşi doğa fotokapanla görüntülendi!

İlk kez yayınlandı! İşte vahşi doğanın merak edilen yüzü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.