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Polis merkezi yakınında silahlı çatışma! Ekipler alarma geçti

26.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de polis merkezinin yanında iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı çatışma, karakola saldırı sanılınca polis alarma geçti. Çatışma sırasında bacağından ve kolundan yaralanan F.Ö., ambulansa götürüldüğü sırada, polisin "Sen ne iş yapıyorsun?" diye sorduğu F.Ö.'nün "Sahte para işi yapıyorum. Hırsızlık yapıyorum" dediği duyuldu.

Polis merkezi yakınında silahlı çatışma! Ekipler alarma geçti

Olay, dün saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 95 sokakta meydana geldi. Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi'nin de bulunduğu bölgeye aracıyla gelen F.Ö., aracını polis merkezinin önüne park ettikten sonra sokakta bulunan palet deposuna yöneldi. F.Ö., elindeki pompalı silahla palet deposuna rastgele ateş etmeye başladı. Depo sahibi K.K. da kendisine saldıran F.Ö.'ye silahla karşılık verdi. Çatışma sırasında F.Ö., bacağına ve koluna isabet eden mermilerle yaralandı.

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Silah sesleri üzerine polis merkezine saldırı olduğunu düşünen polisler çelik yeleklerini giyerek dışarı çıktı. Polis telsizinden de 'karakola saldırı' anonsu geçilince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde F.Ö., ve K.K.'yı gözaltına aldı. Olayın alacak- verecek meselesinden kaynaklandığını öğrenen ekipler, bölgede boş kovan araması yaptı. Palet deposunda yapılan aramada K.K.'nın kullandığı silah yerde bulunurken, F.Ö'nün olay sırasında kullandığı pompalı silahta ele geçirildi. Palet deposunda çalışan yabancı uyruklu bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

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POLİSİN "NE İŞ YAPIYORSUN" SORUSUNA, "HIRSIZLIK YAPIYORUM" DİYE CEVAP VERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma sırasında bacağından ve kolundan yaralanan F.Ö., ambulansa götürüldüğü sırada, polisin "Sen ne iş yapıyorsun?" diye sorduğu F.Ö.'nün "Sahte para işi yapıyorum. Hırsızlık yapıyorum" dediği duyuldu. Ambulansa alınan F.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından polis merkezi amirliğine götürüldü.

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"POMPALI SİLAHLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Olay anını anlatan esnaf Tuncay Acar, "Ben arabaya pasta yapıyordum. Sakallı bir adam geldi. Elindeki pompalı silahla paletçiye ateş etmeye başladı. 7-8 el ateş etti. Daha sonra ateş ederek yola doğru kaçmaya başladı. O esnada polisler geldi. Adamları gözaltına aldılar. Paletçinin silahla ateş ettiğini görmedim" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı

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